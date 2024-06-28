Постачання газу в Китай
З введенням в експлуатацію "Сили Сибіру" і "Далекосхідного" маршруту на повне завантаження, Росія стане головним постачальником газу для Китаю, передають російські ЗМІ.
Читайте також В обхід санкцій: Росія створює тіньовий флот для експорту газу
Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія поступово збільшує постачання через "Силу Сибіру".
Зазначається, що Китай залишатиметься лідером у зростанні споживання газу у світі. Експерти, включаючи російських та китайських, прогнозують подвоєння споживання газу в КНР до середини століття.
Для Китаю газ буде дешевшим
Росія продовжує розвивати відносини з Китаєм, пропонуючи газ за зниженою ціною. Кремль вирішив постачати газ до Китаю на 28% дешевше, ніж до європейських країн. Ця політика буде діяти принаймні до 2027 року.
Таке рішення є частиною стратегії Москви з підсилення енергетичних зв'язків з Китаєм, хоча фінансові обмеження ускладнюють процес і змушують росіян шукати альтернативні варіанти.