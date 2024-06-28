Поставки газа в Китай

С введением в эксплуатацию "Силы Сибири" и "Дальневосточного" маршрута на полную загрузку, Россия станет главным поставщиком газа для Китая, передают российские СМИ.

Читайте также В обход санкций: Россия создает теневой флот для экспорта газа

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания постепенно увеличивает поставки через "Силу Сибири".

Заметьте! Уже на следующий год газопровод достигнет запланированной экспортной производительности – 38 миллиардов кубометров газа в год.

Отмечается, что Китай будет оставаться лидером в росте потребления газа в мире. Эксперты, включая российских и китайских, прогнозируют удвоение потребления газа в КНР к середине века.

Для Китая газ будет дешевле

Россия продолжает развивать отношения с Китаем, предлагая газ по сниженной цене. Кремль решил поставлять газ в Китай на 28% дешевле, чем в европейские страны. Эта политика будет действовать по крайней мере до 2027 года.

Такое решение является частью стратегии Москвы по усилению энергетических связей с Китаем, хотя финансовые ограничения усложняют процесс и заставляют россиян искать альтернативные варианты.

Заметьте! Это стремление ориентироваться на азиатский рынок возникло у России еще до начала полномасштабной войны в Украине. Представители "Газпрома" уже ранее высказывали намерение заменить европейских клиентов на азиатские, предвидя возможное уменьшение потребления газа в Европе со временем.