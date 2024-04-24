Что известно о новом решении

Правительство России решило поставлять газ в Китай на 28% дешевле, чем в европейские страны. Эта система будет действовать, как минимум до 2027 года.

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Такое решение связано с желанием Москвы построить энергетические связи с Китаем. Однако при этом, Кремль имеет довольно ограниченные финансовые возможности, что усложняет процесс и заставляет россиян искать альтернативные пути.

Стоит отметить, что стремление постичь именно азиатский рынок у россиян появилось еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, об этом свидетельствуют заявления представителей компании "Газпром".

Акцент на китайский рынок неслучаен. Азиатская часть должна была заменить европейских клиентов, что вероятно, со временем сокращали бы потребление газа.

Сколько Китай заплатит в этом году

Министерство экономического развития России прогнозирует, что нынешняя цена на экспорт газа в Китай достигнет 257 долларов за 1 тысячу кубометров. Для сравнения, европейские страны платят 320,30 долларов за 1 тысячу кубометров.

При этом, стоимость сырья для Китая еще будет снижаться. Уменьшение цены ожидается после 2025 года.