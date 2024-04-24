Как изменились выплаты

За первые три месяца года средний размер пенсии увеличился на 9,6% и достиг 5 743,27 гривны. То есть фактически средние выплаты выросли на 505,02 гривны. В то же время инфляция за этот период составила 1,2%.

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Количество пенсионеров снизилось на 361 832 человека, с результатом, что пенсионные выплаты сейчас получает 10 154 705 граждан.

Как индексация повлияла на пенсии

В этом году индексация пенсий в Украине была установлена на уровне 7,96%, охватив более чем 10 миллионов человек. Среди них:

9,5 миллиона гражданских пенсионеров;

596 тысяч человек из силовых структур;

97,8 тысяч человек, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, получив инвалидность или тяжелое заболевание.

Минимальное увеличение пенсий составило 100 гривен, а максимальное - до 1500 гривен. Однако некоторые группы пенсионеров не почувствовали изменений выплат из-за индексации. Это касается:

лиц, которые вышли на пенсию в последние три года;

пенсионеров с самыми высокими выплатами, в частности прокуроров и судей;

тех, кому назначены пенсии ниже минимальных.

Важно! Если пенсионеру назначены выплаты ниже минимальных, государство автоматически предоставляет специальную надбавку, чтобы пенсия достигла гарантированного уровня. При проведении индексации, такая доплата отменяется, но сама пенсия увеличивается до установленного размера благодаря индексации.