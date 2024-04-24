В июне не запланировано индексаций и перерасчетов. Однако определенные пенсионеры таки получат долгожданную прибавку. Дело в том, что при достижении 70, 75 или 80 лет украинцы начнут получать дополнительные выплаты к пенсии по возрасту.

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Такие надбавки устанавливаются Пенсионным фондом автоматически, то есть без обращения пенсионера.

Таким образом, доплаты сейчас осуществляются в следующих размерах:

лица от 70 до 74 лет включительно получат дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Важно! Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №168 при условии, что размер пенсии у таких лиц вместе с указанной надбавкой не должен превышать 10 340,35 гривны.

Доплата за сверхнормативный стаж

Украинские пенсионеры со стажем, превышающим установленную норму, имеют право на получение доплаты. Эта доплата рассчитывается за каждый год работы, выполненный сверх законодательно необходимого минимума и составляет 23,61 гривны за год.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на получение доплаты за дополнительный стаж имеют:

мужчины, которые имеют более 35 лет стажа;

женщины со стажем более 30 лет.

Обратите внимание! Такие доплаты назначаются пенсионерам, которые получают пенсию по возрасту.