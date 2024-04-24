Кто получит повышение выплат в июне
В июне не запланировано индексаций и перерасчетов. Однако определенные пенсионеры таки получат долгожданную прибавку. Дело в том, что при достижении 70, 75 или 80 лет украинцы начнут получать дополнительные выплаты к пенсии по возрасту.
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Такие надбавки устанавливаются Пенсионным фондом автоматически, то есть без обращения пенсионера.
Таким образом, доплаты сейчас осуществляются в следующих размерах:
- лица от 70 до 74 лет включительно получат дополнительно 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Доплата за сверхнормативный стаж
Украинские пенсионеры со стажем, превышающим установленную норму, имеют право на получение доплаты. Эта доплата рассчитывается за каждый год работы, выполненный сверх законодательно необходимого минимума и составляет 23,61 гривны за год.
Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на получение доплаты за дополнительный стаж имеют:
- мужчины, которые имеют более 35 лет стажа;
- женщины со стажем более 30 лет.