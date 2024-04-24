Як змінилися виплати

За перші три місяці року середній розмір пенсії збільшився на 9,6% і сягнув 5 743,27 гривні. Тобто фактично середні виплати зросли на 505,02 гривні. Водночас інфляція за цей період становила 1,2%.

Читайте також Індексація пенсії в Україні: чи очікувати зростання виплат у червні

Кількість пенсіонерів знизилася на 361 832 особи, з результатом, що пенсійні виплати зараз отримує 10 154 705 громадян.

Як індексація вплинула на пенсії

Цього року індексація пенсій в Україні була встановлена на рівні 7,96%, охопивши більше ніж 10 мільйонів людей. Серед них:

  • 9,5 мільйона цивільних пенсіонерів;
  • 596 тисяч осіб з силових структур;
  • 97,8 тисячі осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, отримавши інвалідність або важке захворювання.

Мінімальне збільшення пенсій склало 100 гривень, а максимальне — до 1500 гривень. Проте деякі групи пенсіонерів не відчули змін виплат через індексацію. Це стосується:

  • осіб, які вийшли на пенсію в останні три роки;
  • пенсіонерів із найвищими виплатами, зокрема прокурорів та суддів;
  • тих, кому призначено пенсії нижчі за мінімальні.