Як змінилися виплати
За перші три місяці року середній розмір пенсії збільшився на 9,6% і сягнув 5 743,27 гривні. Тобто фактично середні виплати зросли на 505,02 гривні. Водночас інфляція за цей період становила 1,2%.
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Кількість пенсіонерів знизилася на 361 832 особи, з результатом, що пенсійні виплати зараз отримує 10 154 705 громадян.
Як індексація вплинула на пенсії
Цього року індексація пенсій в Україні була встановлена на рівні 7,96%, охопивши більше ніж 10 мільйонів людей. Серед них:
- 9,5 мільйона цивільних пенсіонерів;
- 596 тисяч осіб з силових структур;
- 97,8 тисячі осіб, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, отримавши інвалідність або важке захворювання.
Мінімальне збільшення пенсій склало 100 гривень, а максимальне — до 1500 гривень. Проте деякі групи пенсіонерів не відчули змін виплат через індексацію. Це стосується:
- осіб, які вийшли на пенсію в останні три роки;
- пенсіонерів із найвищими виплатами, зокрема прокурорів та суддів;
- тих, кому призначено пенсії нижчі за мінімальні.