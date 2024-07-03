Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков сказал 24 Каналу, что производство этого дрона может быть инициативой частных китайских компаний. Однако оно осуществляется с официального разрешения Пекина.

Важно Китай и Россия совместно разрабатывают ударный беспилотник наподобие "Шахеда", – Bloomberg

Объективные риски есть

В то же время, несмотря на то, что об угрозе поставок вооружения из Китая в Россию говорится с 2022 года, пока ни одного случая такой поставки – по меньшей мере напрямую – не зафиксировано. Однако объективные риски, что это может произойти, довольно высоки.

Однако китайские частные компании продолжают поставлять в Россию производственное оборудование, в частности, высокоточные станки для производства вооружения. Также на российские предприятия поступает из Китая комплектующие, в частности, и для производства дронов, самолетов, танков и т.д.

Это также не является секретом, но это – не официальные, а частные поставки. В частности Россия использует компоненты из гражданской электроники для изготовления оружия и техники,

– пояснил военный эксперт.

Известно, что китайские частные компании напрямую сотрудничают с российскими оборонными, например, в области создания каналов видеосвязи на высоком расстоянии.

Поэтому можно предположить, что китайская компания по заказу непосредственно России может начать производить корпуса аналогов "Шахедов", которые уже будут начиняться россиянами боевой частью,

– заметил Олег Катков.

Однако самый важный вопрос, по его мнению, позволит ли официальный Пекин, который максимально дистанцируется от военного сотрудничества с Москвой, поставки вооружения и вообще помощь России.

Обратите внимание! Китайские производители представили копию Shahed-136 – дрон Sunflower 200 – еще в 2023 году. По данным Defense Express, он почти идентичен по параметрам иранскому БПЛА, однако имеет определенные отличия. В частности, масса Sunflower 200 составляет 175 килограммов, а такой же показатель у "Шахеда" – 240 килограммов.