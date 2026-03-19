Про це повідомляє ресурс "Пул Першого".
Що відомо про візит Коула до Білорусі?
Переговори проходять у Палаці Незалежності за участі делегації зі США.
Деталі зустрічі поки що не розкриваються, однак на початку переговорів Лукашенко окреслив їхній порядок денний. За його словами, діалог має "всебічний характер і охоплюють широкий спектр двосторонніх питань".
Серед ключових питань – відновлення повноцінної роботи дипломатичних представництв, можливості економічної взаємодії та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів.
Водночас Лукашенко заявив, що в білоруському законодавстві відсутнє визначення "політичний в’язень".
Думаю, моя думка щодо глобальних проблем, особливо щодо ситуації на Близькому Сході, буде важлива для вас, оскільки ви воюєте проти наших друзів,
– сказав білоруський диктатор.
Джон Коул обіймає посаду спецпосланця США у Білорусі з листопада 2025 року. Відтоді він уже провів кілька раундів переговорів із білоруською стороною та неодноразово зустрічався з Лукашенком. Попередній його візит до Мінська відбувся у середині грудня 2025 року.
Минулі зустрічі Коула-Лукашенка також закінчувалися домовленостями про звільнення ув’язнених та обговорення економічних питань.
Лукашенко боїться повторити долю Алі Хаменеї
Олександр Лукашенко перебуває у стресі через ліквідацію іранського аятоли Алі Хаменеї та боїться США. Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко озвучив 24 Каналу думку, що Лукашенко не знав, як правильно відреагувати на загибель Хаменеї.
Диктатор опублікував заяву, назвавши це цинічним нападом. Водночас там не були згадані ні США, ні Ізраїль.