Про це повідомляє ресурс "Пул Першого".

Дивіться також Біля кордонів України: білоруський опозиціонер відповів, навіщо Лукашенко збирає резервістів

Що відомо про візит Коула до Білорусі?

Переговори проходять у Палаці Незалежності за участі делегації зі США.

Деталі зустрічі поки що не розкриваються, однак на початку переговорів Лукашенко окреслив їхній порядок денний. За його словами, діалог має "всебічний характер і охоплюють широкий спектр двосторонніх питань".

Серед ключових питань – відновлення повноцінної роботи дипломатичних представництв, можливості економічної взаємодії та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів.

Водночас Лукашенко заявив, що в білоруському законодавстві відсутнє визначення "політичний в’язень".

Думаю, моя думка щодо глобальних проблем, особливо щодо ситуації на Близькому Сході, буде важлива для вас, оскільки ви воюєте проти наших друзів,

– сказав білоруський диктатор.

Джон Коул обіймає посаду спецпосланця США у Білорусі з листопада 2025 року. Відтоді він уже провів кілька раундів переговорів із білоруською стороною та неодноразово зустрічався з Лукашенком. Попередній його візит до Мінська відбувся у середині грудня 2025 року.

Минулі зустрічі Коула-Лукашенка також закінчувалися домовленостями про звільнення ув’язнених та обговорення економічних питань.

Лукашенко боїться повторити долю Алі Хаменеї