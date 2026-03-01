Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко, уточнивши, що головний напрямок – південний, в бік України; а також на північний захід – в бік Польщі та Литви. Саме там відбувається перевірка та призов резервістів.
Латушко розповів, що нещодавно надійшла інформація, яка ще потребує підтвердження, про те, що на засіданні держсекретаріату Радбезу Білорусі розглядався аналіз психологічного, мотиваційного стану білоруських військовослужбовців у випадку, якщо відбудеться агресія проти Білорусі. Він поділився результатами цієї перевірки.
Я не вірю в цей сценарій, агресію з боку України, Польщі, Литви чи Латвії неможливо собі уявити. Цей аналіз показав, що білоруські військові не готові захищати країну,
– озвучив Латушко.
Зі слів заступника керівника Перехідного Кабінету Білорусі, це прикро, але цьому є позитивне пояснення: вони не розглядають українців, поляків, литовців та латишів як ворогів. Він вважає, що результати такого аналізу вказують на ще один позитивний момент – білоруські військові й самі не будуть готові здійснювати збройну агресію. За виключенням ССО – це ті, які мобілізовані та ідеологічно налаштовані, вірні білоруському диктатору.
Причина такого збору резервістів криється у 30-річній політиці Лукашенка. Він фактично денаціоналізує країну. Білоруси сьогодні дивляться на державу, як на режим Лукашенка, тому не розуміють навіщо їм захищати таку державу. Це поганий сигнал для нього,
– підсумував Латушко.
Зауважте! Білорусь спільно з Росією обговорюють плани щодо проведення чергових військових навчань. На це відреагував український президент. Володимир Зеленський запевнив, що наша держава уважно стежить за цим і нагадав, що у 2022 році як раз після таких навчань росіяни почали повномасштабне вторгнення на українську територію. Тож він наголосив, що нині такі збори військових несуть ризики для нашої держави.
Мобілізація та перевірка армії в Білорусі: чи є ризики для України?
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пов'язує дії Лукашенка з військовими навчаннями країн-членів НАТО на Балтійському напрямку. Він пояснив, що Лукашенко міг занепокоїтись через розгортання європейських сил (10 тисяч військовослужбовців) та сприйняти це як загрозу північному заходу Білорусі. Світан переконаний, що загроз для України від мобілізації в Білорусі немає.
Політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук висловив сумнів у тому, що Білорусь може долучитись до російської агресії, яка націлена проти України. Він вважає, що перевірка Лукашенком армії має традиційний характер і покликана завдати психологічного тиску на українське суспільство.
Військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов, оцінюючи ризики з боку Білорусі, вказав на чисельність її армії – 45 тисяч військових. Хоча це відносно невелика кількість бійців, однак, знаючи, що Лукашенко підігрує Путіну, Україна вимушена зосереджувати свої війська на кордоні з Білоруссю. Він вважає, що перевіркою білоруської армії Лукашенко прагне зберігати напругу.