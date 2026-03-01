Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко, уточнивши, що головний напрямок – південний, в бік України; а також на північний захід – в бік Польщі та Литви. Саме там відбувається перевірка та призов резервістів.

Призов у Білорусі: що показала психологічна перевірка військових?

Латушко розповів, що нещодавно надійшла інформація, яка ще потребує підтвердження, про те, що на засіданні держсекретаріату Радбезу Білорусі розглядався аналіз психологічного, мотиваційного стану білоруських військовослужбовців у випадку, якщо відбудеться агресія проти Білорусі. Він поділився результатами цієї перевірки.

Я не вірю в цей сценарій, агресію з боку України, Польщі, Литви чи Латвії неможливо собі уявити. Цей аналіз показав, що білоруські військові не готові захищати країну,

– озвучив Латушко.

Зі слів заступника керівника Перехідного Кабінету Білорусі, це прикро, але цьому є позитивне пояснення: вони не розглядають українців, поляків, литовців та латишів як ворогів. Він вважає, що результати такого аналізу вказують на ще один позитивний момент – білоруські військові й самі не будуть готові здійснювати збройну агресію. За виключенням ССО – це ті, які мобілізовані та ідеологічно налаштовані, вірні білоруському диктатору.

Причина такого збору резервістів криється у 30-річній політиці Лукашенка. Він фактично денаціоналізує країну. Білоруси сьогодні дивляться на державу, як на режим Лукашенка, тому не розуміють навіщо їм захищати таку державу. Це поганий сигнал для нього,

– підсумував Латушко.

Зауважте! Білорусь спільно з Росією обговорюють плани щодо проведення чергових військових навчань. На це відреагував український президент. Володимир Зеленський запевнив, що наша держава уважно стежить за цим і нагадав, що у 2022 році як раз після таких навчань росіяни почали повномасштабне вторгнення на українську територію. Тож він наголосив, що нині такі збори військових несуть ризики для нашої держави.

Мобілізація та перевірка армії в Білорусі: чи є ризики для України?