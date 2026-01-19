Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що білоруська армія порівняно невелика. Не варто недооцінювати їх, але потрібно реалістично дивитися на речі.

Чи є загроза з боку Білорусі?

За словами Сазонова, за різними даними, білоруська армія налічує 45 тисяч особового складу. Там є спецпідрозділи. Повідомляють 3 – 5 тисяч бійців.

Попри все, Україна змушена тримати свої підрозділи на кордоні з Білоруссю. В разі будь-якої загрози вони одразу почнуть її нейтралізовувати.

Бойових дій фактично там немає. Але війська мусимо тримати. Лукашенко – союзник Путіна. Молодший партнер. Він виконує усі команди з Москви. А ці перевірки проводить, щоб тримати все у напрузі. Щоб ми не могли зняти війська з білоруського кордону та перекинути їх там, де потрібно,

– сказав Сазонов.

Ситуація в Білорусі: коротко