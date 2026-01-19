Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що білоруська армія порівняно невелика. Не варто недооцінювати їх, але потрібно реалістично дивитися на речі.
Чи є загроза з боку Білорусі?
За словами Сазонова, за різними даними, білоруська армія налічує 45 тисяч особового складу. Там є спецпідрозділи. Повідомляють 3 – 5 тисяч бійців.
Попри все, Україна змушена тримати свої підрозділи на кордоні з Білоруссю. В разі будь-якої загрози вони одразу почнуть її нейтралізовувати.
Бойових дій фактично там немає. Але війська мусимо тримати. Лукашенко – союзник Путіна. Молодший партнер. Він виконує усі команди з Москви. А ці перевірки проводить, щоб тримати все у напрузі. Щоб ми не могли зняти війська з білоруського кордону та перекинути їх там, де потрібно,
– сказав Сазонов.
Ситуація в Білорусі: коротко
- Політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук наголосив, що такі заходи з боку Білорусі – це типове інспектування армії. Там проводять їх не вперше з початку повномасштабної війни. Зокрема й для того, аби психологічно тиснути на Україну.
- Ще наприкінці 2025 року були повідомлення, що ворог розгорнув на території Білорусі майданчик для запуску та керування "Шахедами". Саме ця інфраструктура допомагає ворогу безпосередньо керувати ними в режимі польоті. Це створює нові загрози для північних областей України.
- Ворог, зокрема, почав частіше атакувати об'єкти на Волині. Також була підозріла атака по потягу біля Коростеня.