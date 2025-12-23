Це був безпілотник з онлайн-керуванням. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сергія "Флеша".

Дивіться також Як протидіяти "Шахедам": експерт розкритикував методи України та Європи

Що відомо про спробу атакувати поїзд на Житомирщині?

"Флеш" розповів, що тієї ночі "Шахед" летів атакувати об'єкт енергетики.

Але на шляху оператор безпілотника побачив, що внизу рухається пасажирський поїзд. Він чітко бачив і розумів, що там перебувають люди, і вирішив скерувати БпЛА саме на них. На щастя, промахнувся.

Противник продовжує атакувати наші тили "Шахедами" з онлайн-керуванням, і для нього не існує моральних меж. Я не буду називати номер поїзда, але люди, які мирно спали в ньому, навіть не уявляють, що народилися вдруге,

– додав "Флеш".

Він розповів, що той "Шахед" впав і пізніше став причиною аварії вантажного поїзда.

Ним могли керувати з Білорусі. Між нею та місцем атаки – 80 кілометрів.

"Державі необхідно звернути увагу на захист локомотивів і поїздів в цілому, не тільки поблизу кордонів з Росією. Сюди входить як РЕБ проти mesh-модемів, так і інформування машиністів (алгоритми при появі "Шахедів")", – наголосив "Флеш".

Що відомо про залізничну аварію?