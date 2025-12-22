Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Чому поїзд зійшов з рейок під Коростенем?
Рано вранці на Житомирщині зійшов з рейок вантажний потяг Укрзалізниці. Також через аварію постраждав поїзд сполученням Харків – Ужгород. Залізничники екстрено зупиняли рух, через що з траси зійшов локомотив.
Після інциденту Укрзалізниця вже почала ліквідацію аварії. Фахівці та відновлювальні поїзди залучили до робіт.
Наразі робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити ділянку та повернути поїзди до графіка,
– йдеться в повідомленні.
Щодо конкретних причин аварії слідство ще триває. Правоохоронці пізніше розкажуть більше деталей. Попередньо, причиною сходження вантажного поїзда з рейок стала детонація детонації вибухівки, ймовірно склад був уражений "Шахедом".
Рятувальники ДСНС працювали на місці атак транспортної інфраструктури області. Їм вдалося евакуювати з пошкоджених локомотивів чотирьох постраждалих. Сапери обстежили території на наявність вибухо-небезпечних предметів. Всі займання уже ліквідовані.
Рятувальники допомагали людям на місці аварії в Коростені / Фото ДСНС України
Наразі затримуються потяги Харків – Ужгород приблизно на 5 годин. Харків – Івано-Франківськ – Ворохта прибуде з затримкою 58 хвилин, а Ужгород – Київ і Чернівці – Київ затримується на 1 годину. Затримки є й у міжнародних потягів: рейс, що їде з Перемишля до Києва запізнюється на годину і 19 хвилин, а Київ – Варшава та Хелм – Київ їдуть із затримкою в 35 хвилин.
Що передувало?
Неподалік Коростеня у Житомирській області вантажний поїзд зійшов з рейок і частково заблокував рух на одній з ключових дільниць залізниці.
Серед людей в пасажирському потязі серйозно ніхто не постраждав, крім однієї пасажирки, яка порізалася склом. Натомість травмувалися машиніст та помічник вантажного поїзда отримали травми, їх відвезли до лікарні.
Аварія спричинила затримки низки потягів, які перенаправили на інші станції.