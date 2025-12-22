Що розповів експерт, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю з Храпчинським.

Дивіться також Росія сильно змінила "Шахеди": авіаексперт сказав, що зараз є серйозною загрозою для України

Що потрібно, аби протистояти російським дронам?

Храпчинський зауважив на важливості зв'язку.

Так, для ефективної протидії mesh-мережам росіян потрібно мати систему, яка працюватиме одразу по всіх можливих діапазонах, а не "латати" окремі частоти "заднім числом".

Також експерт наголосив, що мобільним операторам треба видаляти підозрілі SIM-карти. Наприклад, ті, які раптово "виїжджають" із прикордоння на швидкості більше ніж 100 кілометрів на годину по "полях і балках". На думку Храпчинського, це завдання цілком реальне для виконання.

Але, як він зауважив, у цивільному секторі це сприймають як "купу роботи", а не як елемент оборони.

Це окреме питання до операторів: у них є інструменти, але це складно, дорого, і ніхто не хоче братися системно,

– сказав експерт.

Чи ефективно Європа протидіє Росії?

Розкритикував Храпчинський і європейські уряди.

Вони загрозу від Росії розуміють, та й ЗСУ регулярно пояснюють ситуацію. Але Європа діє як "велика юрба" і не має єдиної військової стратегії. Натомість там:

створюється багато компаній-виробників дронів-перехоплювачів;

питання зменшення вартості ракет класу "повітря – повітря" залишається невирішеним;

відсутній системний підхід до створення ППО, якою можна було б збивати дешеві цілі і не залучати для цього дорогі комплекси.

На тлі усіх європейських країн Храпчинський виокремив лише Францію.

Франція послідовно вибудовує свою стратегію ще з кінця 80-х, коли пробувала створити єдиний європейський літак. Зараз вона хоче виштовхнути американські продукти з європейського ринку й замістити їх своїми,

– зауважив він.

Водночас зауважив, що переходити на воєнні рейки жодна європейська країна не хоче. Уряди просто бояться відкрито говорити із населенням мовою війни й великих військових бюджетів.

Чого не скажеш про Росію, яка уже "давно зіграла шахову партію" й знає, що робить. Храпчинський наголосив – "або ми об’єднаємо зусилля й витиснемо Росію, або просто отак лагідно програємо".

Інші заяви Храпчинського