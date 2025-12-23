Это был беспилотник с онлайн-управлением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея "Флеша".
Что известно о попытке атаковать поезд на Житомирщине?
"Флеш" рассказал, что той ночью "Шахед" летел атаковать объект энергетики.
Но на пути оператор беспилотника увидел, что внизу движется пассажирский поезд. Он четко видел и понимал, что там находятся люди, и решил направить БпЛА именно на них. К счастью, промахнулся.
Противник продолжает атаковать наши тылы "Шахедами" с онлайн-управлением, и для него не существует моральных границ. Я не буду называть номер поезда, но люди, которые мирно спали в нем, даже не представляют, что родились во второй раз,
– добавил "Флеш".
Он рассказал, что тот "Шахед" упал и позже стал причиной аварии грузового поезда.
Им могли управлять из Беларуси. Между ней и местом атаки – 80 километров.
"Государству необходимо обратить внимание на защиту локомотивов и поездов в целом, не только вблизи границ с Россией. Сюда входит как РЭБ против mesh-модемов, так и информирование машинистов (алгоритмы при появлении "Шахедов")", – подчеркнул "Флеш".
Что известно о железнодорожной аварии?
Поезд сошел с рельсов неподалеку Коростеня в Житомирской области. Из-за этого было частично заблокировано движение на одном из ключевых участков железной дороги, а также были задержки ряда поездов.
В пассажирском поезде пострадала одна пассажирка, которая порезалась стеклом. А в грузовом травмировались машинист и помощник, которых забрали в больницу.
Предварительной причиной аварии называют детонацию взрывчатки.