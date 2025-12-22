Травмированы несколько человек в результате аварии, пишет Укрзализныця. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Смотрите также Террор Одесской области: Укрзализныця добавит новые вагоны на поезда в Кишинев

Что известно о масштабной железнодорожной аварии на Житомирщине?

Неподалеку Коростеня произошел сход грузового поезда. Также локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков – Ужгород, ехавшего по смежным путям, была вынуждена экстренно остановить движение, локомотив сошел с путей.

Среди пассажиров нет травмированных, кроме одной пассажирки, впрочем, что порезалась стеклом. Но травмировались машинист и помощник грузового поезда, оба госпитализированы.

Причины происшествия уточняются. Движение некоторых поездов пришлось изменить.