Травмированы несколько человек в результате аварии, пишет Укрзализныця. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Что известно о масштабной железнодорожной аварии на Житомирщине?
Неподалеку Коростеня произошел сход грузового поезда. Также локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков – Ужгород, ехавшего по смежным путям, была вынуждена экстренно остановить движение, локомотив сошел с путей.
Среди пассажиров нет травмированных, кроме одной пассажирки, впрочем, что порезалась стеклом. Но травмировались машинист и помощник грузового поезда, оба госпитализированы.
Причины происшествия уточняются. Движение некоторых поездов пришлось изменить.