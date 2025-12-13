Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм паблики.

Что известно о заминировании поезда?

По информации СМИ, 13 декабря около 13:00 стало известно о якобы заминировании международного поезда, который двигался по маршруту Киев – Перемышль. По словам очевидцев, пассажиров с багажом эвакуировали из вагонов и высадили на открытой местности. Где именно остановился поезд неизвестно.

Пассажиры поезда Киев – Перемышль сообщили "Суспільному", что движение остановили на территории Польши после сообщения о вероятном минировании. Поезд только начал движение и почти сразу остановился.

Работники Укрзализныци отметили, что ранее с подобными ситуациями на территории Польши не сталкивались, поэтому сейчас уточняют алгоритм действий.

Впоследствии из соцсетей стало известно, что саперы также осуществляют осмотр еще одного поезда международного сообщения Киев – Будапешт с целью проверки на наличие взрывоопасных предметов.

Пока официальной информации нет.

Какие поезда недавно якобы заминировали?