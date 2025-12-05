В пресс-службе Укрзализныци для 24 Канала рассказали, действительно ли кто-то заминировал пассажирский поезд.

Смотрите также Программа "УЗ-3000": украинцы купили тысячи билетов на миллионы километров

Что известно о минировании поезда "Киев – Запорожье"?

Так, телеграмм-каналы рассказали, что пассажиров поезда "Интерсити", следовавшего через Днепр, заставили выйти наружу. Все из-за сообщений о том, что поезд могли заминировать. Вынужденная остановка произошла, когда поезд находился недалеко от Пятихаток.

В компании подтвердили, что действительно была информация о минировании поезда номер 731, который следовал из Киева в Запорожье. Соответствующие специалисты осмотрели поезд, но взрывчатых веществ там не обнаружили.

Сейчас продолжается посадка пассажиров.

В Укрзализныце заявили, что сообщений о минировании поступает очень много. Обычно, они оказываются ложными.

Последние случаи фейковых минирований