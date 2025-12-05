У пресслужбі Укрзалізниці для 24 Каналу розповіли, чи справді хтось замінував пасажирський потяг.

Що відомо про мінування потягу "Київ – Запоріжжя"?

Так, телеграм-канали розповіли, що пасажирів потягу "Інтерсіті", який їхав через Дніпро, змусили вийти назовні. Усе через повідомлення про те, що поїзд могли замінувати. Вимушена зупинка сталася, коли потяг перебував неподалік від П'ятихаток.

У компанії підтвердили, що справді була інформація про мінування потягу номер 731, який прямував з Києва до Запоріжжя. Відповідні фахівці оглянули поїзд, але вибухових речовин там не виявили.

Наразі триває посадка пасажирів.

В Укрзалізниці заявили, що повідомлень про мінування поїздів надходить дуже багато. Зазвичай, вони виявляються хибними.

Останні випадки фейкових замінувань