У пресслужбі Укрзалізниці для 24 Каналу розповіли, чи справді хтось замінував пасажирський потяг.
Дивіться також Програма "УЗ-3000": українці купили тисячі квитків на мільйони кілометрів
Що відомо про мінування потягу "Київ – Запоріжжя"?
Так, телеграм-канали розповіли, що пасажирів потягу "Інтерсіті", який їхав через Дніпро, змусили вийти назовні. Усе через повідомлення про те, що поїзд могли замінувати. Вимушена зупинка сталася, коли потяг перебував неподалік від П'ятихаток.
У компанії підтвердили, що справді була інформація про мінування потягу номер 731, який прямував з Києва до Запоріжжя. Відповідні фахівці оглянули поїзд, але вибухових речовин там не виявили.
Наразі триває посадка пасажирів.
В Укрзалізниці заявили, що повідомлень про мінування поїздів надходить дуже багато. Зазвичай, вони виявляються хибними.
Останні випадки фейкових замінувань
- 12 жовтня у кількох містах поліція перевіряла поїзди через анонімні повідомлення про замінування. Через це пасажири потяга Кривий Ріг – Івано-Франківськ понад годину чекали посадки, поки правоохоронці обстежували вагони. Також повідомлялося про можливе замінування потягу Будапешт – Київ. Його зупинили, пасажирів відвели на безпечну відстань, а через негоду маленьких дітей на час перевірки поліція взяла до автомобілів. Через подібні повідомлення затримався і поїзд Львів – Дніпро. Поліція Івано-Франківська перевірила потяг Чернівці – Івано-Франківськ – Запоріжжя біля Бурштина.
- У Чернівцях ІТ-фахівця засудили до півтора року ув'язнення за розсилку фейкових повідомлень про вибухівки у школах та дитячих садках. За словами правоохоронців, чоловік вдався до таких дій, щоб перевести навчальні заклади на дистанційний формат навчання.