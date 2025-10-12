Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві спільноти. Укрзалізниця ще офіційно не коментувала масові "мінування".
Дивіться також Потяг із написом "Слава России" помітили на станції Яремче
Які потяги зупинили через фейкові мінування?
Одразу в кількох містах поліція провела перевірки поїздів на наявність вибухівки. Перед цим з'явилися анонімні повідомлення про те, що деякі потяги заміновані.
Так на вулиці опинилися пасажири потяга Кривий Ріг – Івано-Франківськ. Доки правоохоронці перевіряли потяг, люди чекали на посадку понад годину.
У ЗМІ писали про можливе замінування потягу Будапешт – Київ. Поїзд довелося зупинити, а пасажирів відвели на безпечну відстань. Через негоду маленьких пасажирів на час очікування поліція забрала до себе в автомобілі.
Також через повідомлення про вибухівку затримали поїзд, що рухається за рейсом Львів – Дніпро.
Поліція Івано-Франківська повідомила, що біля Бурштина для перевірки зупинили поїзд Чернівці – Івано-Франківськ – Запоріжжя. Поліцейські провели обстеження потягу зовні та всередині вагонів і не виявили там вибухівку. Потяг поїхав далі за маршрутом.
Станом на 19:52:
- потяг №9/10 Будапешт-Келеті – Київ-Пасажирський затримується на годину й 29 хвилин;
- потяг №79/80 Львів – Дніпро-Головний курсує з запізненням на 48 хвилин.
У жодному з затриманих потягів вибухівки, на щастя, не було.
Напередодні теж були повідомлення про замінування
У суботу, 11 жовтня, деякі потяги так само зупиняли на невизначений час через повідомлення про нібито замінування поїздів. Відповідні служби оперативно провели перевірку та не знайшли жодної вибухівки.
Минулого разу затримка поїздів не тривала більше, ніж годину.