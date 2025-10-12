Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві спільноти. Укрзалізниця ще офіційно не коментувала масові "мінування".

Які потяги зупинили через фейкові мінування?

Одразу в кількох містах поліція провела перевірки поїздів на наявність вибухівки. Перед цим з'явилися анонімні повідомлення про те, що деякі потяги заміновані.

Так на вулиці опинилися пасажири потяга Кривий Ріг – Івано-Франківськ. Доки правоохоронці перевіряли потяг, люди чекали на посадку понад годину.

У ЗМІ писали про можливе замінування потягу Будапешт – Київ. Поїзд довелося зупинити, а пасажирів відвели на безпечну відстань. Через негоду маленьких пасажирів на час очікування поліція забрала до себе в автомобілі.

Також через повідомлення про вибухівку затримали поїзд, що рухається за рейсом Львів – Дніпро.

Поліція Івано-Франківська повідомила, що біля Бурштина для перевірки зупинили поїзд Чернівці – Івано-Франківськ – Запоріжжя. Поліцейські провели обстеження потягу зовні та всередині вагонів і не виявили там вибухівку. Потяг поїхав далі за маршрутом.

Станом на 19:52:

потяг №9/10 Будапешт-Келеті – Київ-Пасажирський затримується на годину й 29 хвилин;

потяг №79/80 Львів – Дніпро-Головний курсує з запізненням на 48 хвилин.

У жодному з затриманих потягів вибухівки, на щастя, не було.

Напередодні теж були повідомлення про замінування