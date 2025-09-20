Усі причетні понесуть відповідальність за скоєне. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Нацполіцію.

Що відомо про інцидент з електронним табло потяга?

У суботу, 20 вересня, на залізничній станції в Яремче в Івано-Франківській області пасажири помітили на електронному табло одного з вагонів напис "Слава России".

Близько 7:30 ранку люди повідомили про подію до місцевої поліції. Під час огляду правоохоронці забрали планшет, за допомогою якого програмувалося електронне табло поїзда "Київ – Рахів".

У поліції зазначають, що вже внесли відомості про інцидент до Єдиного обліку. Наразі правоохоронці перевіряють дані, встановлюють обставини появи провокаційного напису та людей, які можуть бути до цього причетні.

Нагадаємо! Укрзалізниця реалізувала проєкт залізничного з'єднання з Євросоюзом. Так, 12 вересня з Ужгорода вирушив перший потяг євроколією за маршрутом Ужгород – Будапешт – Відень.

