Що відомо про скандальний інцидент з картою України в The Late Show?

Неприємна ситуація сталася під час епізоду, де ведучий Стівен Колбер розповідав про російську агресію проти України, наголошуючи на мужній боротьбі українського народу, яка надихає світ.

Однак сказане в етері не зовсім відповідало картинці, яку транслювали на екранах.

Увагу до інциденту привернула платформа UNITED24 Media, висловивши вдячність Колберу за підтримку України.

Проте вони звернули увагу на помилку з мапою, зазначивши, що такі неточності можуть бути використані російською пропагандою.

Навіть незначні помилки, як-от зображення України без Криму, мають значення, адже Росія активно використовує подібні образи у своїй інформаційній війні,

– заявили в UNITED24.

Стівен Колбер очолює The Late Show з вересня 2015 року, змінивши на цій посаді Девіда Леттермана. Шоу відоме своїми гумористичними монологами, візитами відомих гостей, комедійними скетчами та гострими коментарями на політичні й соціальні теми.

Зверніть увагу! У липні 2025 року телеканал CBS оголосив, що шоу припинить існування в травні 2026 року через фінансові причини.

Після цього рішення Колбер отримав численні слова підтримки від колег, глядачів і навіть політиків. Деякі припустили, що закриття може бути спричинене політичними мотивами, адже ведучий неодноразово відкрито критикував експрезидента США Дональда Трампа.

