Організація UNITED24 Media поділилася фрагментом шоу в Instagram передає 24 Канал.
Актуально Одна з найсумніших речей, які коли-небудь бачив, – принц Гаррі про приїзд в Україну
Що відомо про скандальний інцидент з картою України в The Late Show?
Неприємна ситуація сталася під час епізоду, де ведучий Стівен Колбер розповідав про російську агресію проти України, наголошуючи на мужній боротьбі українського народу, яка надихає світ.
Однак сказане в етері не зовсім відповідало картинці, яку транслювали на екранах.
Увагу до інциденту привернула платформа UNITED24 Media, висловивши вдячність Колберу за підтримку України.
Проте вони звернули увагу на помилку з мапою, зазначивши, що такі неточності можуть бути використані російською пропагандою.
Навіть незначні помилки, як-от зображення України без Криму, мають значення, адже Росія активно використовує подібні образи у своїй інформаційній війні,
– заявили в UNITED24.
Стівен Колбер очолює The Late Show з вересня 2015 року, змінивши на цій посаді Девіда Леттермана. Шоу відоме своїми гумористичними монологами, візитами відомих гостей, комедійними скетчами та гострими коментарями на політичні й соціальні теми.
Зверніть увагу! У липні 2025 року телеканал CBS оголосив, що шоу припинить існування в травні 2026 року через фінансові причини.
Після цього рішення Колбер отримав численні слова підтримки від колег, глядачів і навіть політиків. Деякі припустили, що закриття може бути спричинене політичними мотивами, адже ведучий неодноразово відкрито критикував експрезидента США Дональда Трампа.
Подібні інциденти з грубими помилками в зображенні України на картах
- В українських книжках у 2024 році також зображували карту України без Криму. Цього разу неточності виявили в підручнику з української мови для 7 класу.
- Міністр освіти Оксен Лісовий, що видавець має виправити помилку за власний кошт.
- Тоді в Міносвіти повідомили про план передати експертизу підручників Українському інституту розвитку освіти.
- Напередодні 2025 року в соцмережах спалахнув скандал через анонс новорічного шоу "Вечірній Квартал" від студії "Квартал 95", де начебто на карті України був відсутній Крим.