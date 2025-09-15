Организация UNITED24 Media поделилась фрагментом шоу в Instagram передает 24 Канал.
Что известно о скандальном инциденте с картой Украины в The Late Show?
Неприятная ситуация произошла во время эпизода, где ведущий Стивен Колбер рассказывал о российской агрессии против Украины, подчеркивая мужественную борьбу украинского народа, которая вдохновляет мир.
Однако сказанное в эфире не совсем соответствовало картинке, которую транслировали на экранах.
Внимание к инциденту привлекла платформа UNITED24 Media, выразив благодарность Колберу за поддержку Украины.
Однако они обратили внимание на ошибку с картой, отметив, что такие неточности могут быть использованы российской пропагандой.
Даже незначительные ошибки, например изображение Украины без Крыма, имеют значение, ведь Россия активно использует подобные образы в своей информационной войне,
– заявили в UNITED24.
Стивен Колбер возглавляет The Late Show с сентября 2015 года, сменив на этом посту Дэвида Леттермана. Шоу известно своими юмористическими монологами, визитами известных гостей, комедийными скетчами и острыми комментариями на политические и социальные темы.
Обратите внимание! В июле 2025 года телеканал CBS объявил, что шоу прекратит существование в мае 2026 года по финансовым причинам.
После этого решения Колбер получил многочисленные слова поддержки от коллег, зрителей и даже политиков. Некоторые предположили, что закрытие может быть вызвано политическими мотивами, ведь ведущий неоднократно открыто критиковал экс-президента США Дональда Трампа.
Подобные инциденты с грубыми ошибками в изображении Украины на картах
- В украинских книгах в 2024 году также изображали карту Украины без Крыма. На этот раз неточности обнаружили в учебнике по украинскому языку для 7 класса.
- Министр образования Оксен Лисовой, что издатель должен исправить ошибку за свой счет.
- Тогда в Минобразования сообщили о плане передать экспертизу учебников Украинскому институту развития образования.
- Накануне 2025 года в соцсетях вспыхнул скандал из-за анонса новогоднего шоу "Вечерний Квартал" от студии "Квартал 95", где якобы на карте Украины отсутствовал Крым.