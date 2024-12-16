Студія "Квартал 95" 10 грудня опублікувала анонс новорічного шоу "Вечірній Квартал". Його транслюватимуть 31 грудня, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До слова Розповідав про "радикалів" і пам'ятники: нардеп Бойко втрапив у скандал з проросійським відео

В анонсі гумористи показали альтернативну карту світу, де замість Росії зображений "Океан мрії". Однак разом із країною-агресоркою з мапи нібито зник Крим – його майже не було видно на карті України.

Має єдиний Квартал опцію терапевтичну: Росія зникає з планети Земля,

– проспівала гумористка Олександра Машлятіна.



Карта України в анонсі новорічного випуску / Скриншот з відео

У "Кварталі 95" відреагували на закиди

Після того, як у мережі розгорілися обговорення щодо анонсу, на сторінках "Кварталу 95" опублікували нове відео. Там вже чітко видно Крим на мапі України. За словами представників шоу, конфуз виник через низьку контрастність на відео.

Зрада скасовується. Збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко "погіршився зір". Ми не офтальмологи, але між "майже не видно" і "немає" є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради,

– прокоментували у "Кварталі 95".

Новий анонс новорічного випуску: відео



Зауважимо, у вересні цього року розгорівся скандал через підручник з української мови для 7 класу, де виявили карту України без Криму. Після резонансу міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що Крим – це Україна, а помилку буде виправляти видавець за власний кошт.