Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Олени Івановської в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Що омбудсменка каже про блокування російської музики?
Олена Івановська вважає, що поширення російської музики в Україні сьогодні є не просто парадоксом, а фактично викликом національній безпеці та культурній ідентичності. "Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах", – каже вона.
Омбудсменка зазначила, що один із найбільш дієвих шляхів – це звернення до монополістів та великих світових платформ із чіткою позицією на основі українського законодавства.
Я вважаю, що блокування російської музики на популярних платформах – це необхідний крок для захисту культурного простору України. Водночас цей процес повинен бути чітко врегульованим, прозорим і відповідати законодавчим нормам, щоб ми не тільки відстоювали свої національні інтереси, а й діяли в межах правового поля, викликаючи розуміння і підтримку як у громадян України, так і в міжнародної спільноти,
– сказала Івановська.
Вона підкреслила, що у 15-й статті закону "Про культуру" прямо прописано унеможливлення виконання пісенного та іншого культурного продукту громадянами Росії або тими, хто підтримує агресивну політику держави-агресора. Саме на цю законодавчу базу можна спиратися, вимагаючи від стрімінгових платформ дотримання національних інтересів.
Крім того, важливо, щоб такі ініціативи підтримувалися на рівні РНБО та інших державних органів – це додасть їм ваги та офіційного статусу, що, своєю чергою, підвищить шанси на успішне впровадження відповідних обмежень. "Наразі вже створена робоча група при Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної політики ОП України, де ми беремо участь", – резюмувала Івановська.
Що відомо про інші заяви мовної омбудсменки?
- Посадовиця заявила про необхідність законодавчої заборони публічного виконання пісень російською мовою в Україні. За її словами, публічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян.
- Івановська виступила за скасування особливого статусу російської мови в Україні. Вона наголосила на важливості створення єдиного україномовного простору, назвавши це пріоритетом для безпеки, інтеграції та гуманітарної сфери.
- За словами Івановської, в умовах збройної агресії з боку Росії її мова використовується не лише як інструмент спілкування, а і як засіб дестабілізації.