Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Олени Івановської в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Кабмін призначив нового мовного омбудсмена України

Що омбудсменка каже про блокування російської музики?

Олена Івановська вважає, що поширення російської музики в Україні сьогодні є не просто парадоксом, а фактично викликом національній безпеці та культурній ідентичності. "Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах", – каже вона.

Омбудсменка зазначила, що один із найбільш дієвих шляхів – це звернення до монополістів та великих світових платформ із чіткою позицією на основі українського законодавства.

Я вважаю, що блокування російської музики на популярних платформах – це необхідний крок для захисту культурного простору України. Водночас цей процес повинен бути чітко врегульованим, прозорим і відповідати законодавчим нормам, щоб ми не тільки відстоювали свої національні інтереси, а й діяли в межах правового поля, викликаючи розуміння і підтримку як у громадян України, так і в міжнародної спільноти,

– сказала Івановська.

Вона підкреслила, що у 15-й статті закону "Про культуру" прямо прописано унеможливлення виконання пісенного та іншого культурного продукту громадянами Росії або тими, хто підтримує агресивну політику держави-агресора. Саме на цю законодавчу базу можна спиратися, вимагаючи від стрімінгових платформ дотримання національних інтересів.

Крім того, важливо, щоб такі ініціативи підтримувалися на рівні РНБО та інших державних органів – це додасть їм ваги та офіційного статусу, що, своєю чергою, підвищить шанси на успішне впровадження відповідних обмежень. "Наразі вже створена робоча група при Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної політики ОП України, де ми беремо участь", – резюмувала Івановська.

Що відомо про інші заяви мовної омбудсменки?