Что омбудсменка говорит о блокировке русской музыки?

Елена Ивановская считает, что распространение русской музыки в Украине сегодня является не просто парадоксом, а фактически вызовом национальной безопасности и культурной идентичности. "Русская музыка, особенно и, созданная или поддерживаемая лицами, которые открыто одобряют агрессивную политику России, должна быть максимально ограничена на наших информационных пространствах", – говорит она.

Омбудсмен отметила, что один из самых действенных путей – это обращение к монополистам и крупных мировых платформ с четкой позицией на основе украинского законодательства.

Я считаю, что блокировка российской музыки на популярных платформах – это необходимый шаг для защиты культурного пространства Украины. В то же время этот процесс должен быть четко урегулированным, прозрачным и соответствовать законодательным нормам, чтобы мы не только отстаивали свои национальные интересы, но и действовали в рамках правового поля, вызывая понимание и поддержку как у граждан Украины, так и у международного сообщества,

– сказала Ивановская.

Она подчеркнула, что в 15-й статье закона "О культуре" прямо прописано невозможность выполнения песенного и другого культурного продукта гражданами России или теми, кто поддерживает агрессивную политику государства-агрессора. Именно на эту законодательную базу можно опираться, требуя от стриминговых платформ соблюдения национальных интересов.

Кроме того, важно, чтобы такие инициативы поддерживались на уровне СНБО и других государственных органов – это придаст им вес и официальный статус, что, в свою очередь, повысит шансы на успешное внедрение соответствующих ограничений. "Сейчас уже создана рабочая группа при Директорате по вопросам внутренней и гуманитарной политики ОП Украины, где мы участвуем", – резюмировала Ивановская.

