Про це у понеділок, 28 липня, заявила ще нещодавно призначена Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, передає 24 Канал.

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Що пропонує омбудсменка?

За словами посадовиці, наразі ані закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ані "Про культуру" не обмежує виконання пісень російською мовою в публічному просторі.

Водночас Уповноважений із захисту державної мови має контролювати те, чи застосовують державну мову під час публічних заходів. Зокрема, ця вимога стосується мови оголошень, афіш, квитків.

Відомо, що в Україні існує заборона на продукт, створений фізичними чи юридичними особами, які зареєстровані в Росії. Але за дотриманням цієї вимоги мають слідкувати працівники Національної поліції.

Публічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян – і це беззаперечно. У час, коли триває війна не лише за території, а й за символи, мову й ідентичність, сцена та вулиця – це теж простори смислів, і вони мають звучати українською,

– вважає Олена Івановська.

Вона зазначила, що в Києві та Тернополі місцева влада запровадила заборону на публічне виконання російськомовного контенту, зокрема пісень. Водночас жодних санкцій за порушення не передбачають.

На її думку, такі ініціативи потребують загальнодержавного нормативного забезпечення та юридичної визначеності – як для органів місцевого самоврядування та і для організаторів чи виконавців.

"Суспільство чітко демонструє свій моральний вибір – на користь української як мови опору, сили та майбутнього. Завдання держави – створити для цього зрозумілі, легітимні та ефективні правові інструменти", – додала вона.

Нагадаємо, нещодавно адміністраторку клубу в Голосіївському районі Києва покарали за російські пісні на вечірці, правоохоронці склали протокол. Поліція направила звернення до Уповноваженої із захисту державної мови.