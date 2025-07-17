Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Правоохоронці провели перевірку, на адміністраторку склали протокол.

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Що відомо про інцидент?

На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка задокументувала обставини інциденту.

Унаслідок перевірки щодо адміністраторки закладу було складено протокол за статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування, що передбачає від 17 до 170 гривень штрафу.

До того ж правоохоронці скерували офіційне звернення до Уповноваженої із захисту державної мови для належного реагування на порушення мовного законодавства.

Зверніть увагу! Поліція закликає організаторів культурних і розважальних закладів бути відповідальними та дотримуватись чинного законодавства. Публічне використання мови держави-агресора неприпустиме.

До слова, відвідувачі клубу співали російською пісню ексучасника гурту "Гриби" Іллі Капустіна та російського репера з псевдонімом "Есчевский".

Нагадаємо, нещодавно мовний скандал розгорівся після концерту Вєрки Сердючки – Андрія Данилка розкритикували через виступ у Києві 13 червня, де він виконував російськомовні пісні зі свого репертуару. Однак, за словами тодішнього мовного омбудсмена Тараса Креміня, це не заборонено законом.