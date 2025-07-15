Олена Мандзюк опублікувала новий допис, в якому іронічно висловилась про те, що її називають токсичною людиною. Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку блогерки.

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Інфлюенсерка заявила, що вона справді токсична, але до всього того, що пов'язане з російським. Та запропонувала створити власне "токсичне ком'юніті".

Так, я токсична людина, токсична до всього російського та щобільше, пишаюсь цим. Якщо ви також токсік, давайте дружити, створимо своє токсичне ком'юніті, хто за?

– звернулась Олена до підписників.

У мережі по-різному відреагували на такі слова Мандзюк: хтось підтримав і "долучився" до спільноти, а хтось розкритикував.

"А потім дивуються, звідки війни виникають. Давайте всі будемо виховувати агресію в дітях, нам же мало сусідів конч*них. Давайте, щоб наші були такими ж", – йшлось в одному з коментарів. На нього Олена Мандзюк різко відповіла.

Мої діти можуть і відп*здити іншу дитину, яка говорить мовою терористів. У чому проблема?

– написала блогерка.



Коментар Олени Мандзюк / Скриншот з її інстаграму

Ця заява спричинила ще більше обурення серед деяких користувачів. Але важливо додати, що під дописом Олени також багато підтримки.

"Токсичність здорової людини";

"Я тільки за";

"Приймайте мене у ваш клуб токсиків! Така токсичність мені подобається";

"Як же можна бути не токсиком до всього ворожого?";

"Більше б таких токсиків";

"Я з вами, підтримую! Пам'ятаю 2013, проходила практику в Донецьку, і мене там за мову гнобили. А я зі своїх принципів не хотіла переходити на "недомову"".

Зауважимо, раніше актор Богдан Бенюк теж різко висловився щодо російської мови. І запропонував бити дітей різкою за те, що вони обирають розмовляти ворожою мовою.