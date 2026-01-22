Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про зустріч лідерів?

Вранці 22 січня стало відомо, що президент України все ж таки відправився на Всесвітній економічний форум у Давосі, аби зустрітись із президентом Трампом. Про це повідомив радник Зеленського Дмитро Литвин.

Зустріч мала розпочатись о 14:00, втім лідери зустрілись дещо пізніше, близько 14:20.

Очікується, що згодом Зеленський виступить із промовою.

Нагадаємо! З 19 по 23 січня у Давосі триватиме Всесвітній економічний форум. У події візьмуть учать понад 130 країн, серед них майже 65 глав держав та урядів та близько 850 керівників найбільших компаній світу. Основними темами обговорень стануть: співпраця у світі конфліктів, економіка, інвестиції, інновації та екологічний добробут.

Україна була представлена на події на найвищому рівні.

Чому раніше Зеленський відмовлявся відвідати Давос?