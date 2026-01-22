Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про зустріч лідерів?
Вранці 22 січня стало відомо, що президент України все ж таки відправився на Всесвітній економічний форум у Давосі, аби зустрітись із президентом Трампом. Про це повідомив радник Зеленського Дмитро Литвин.
Зустріч мала розпочатись о 14:00, втім лідери зустрілись дещо пізніше, близько 14:20.
Очікується, що згодом Зеленський виступить із промовою.
Нагадаємо! З 19 по 23 січня у Давосі триватиме Всесвітній економічний форум. У події візьмуть учать понад 130 країн, серед них майже 65 глав держав та урядів та близько 850 керівників найбільших компаній світу. Основними темами обговорень стануть: співпраця у світі конфліктів, економіка, інвестиції, інновації та екологічний добробут.
Україна була представлена на події на найвищому рівні.
Чому раніше Зеленський відмовлявся відвідати Давос?
19 січня президент України заявляв, що навряд чи поїде до Давосу, оскільки наразі зосереджений на контролі ситуації в енергосистемі України після російських обстрілів. Нагадаємо, через російські атаки Київ та область й інші міста України залишились без світла, води та тепла у мінусові температури.
Втім в середу, 21 січня, Трамп повідомив, що зустріч із Зеленським таки відбудеться.
Згодом глава держави заявив, що перегляне плани пропустити зустріч, якщо будуть підписані угоди про гарантії безпеки та план відродження економіки країни зі США.