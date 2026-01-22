Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, під час Українського сніданку часто лунала думка, що завершення війни вже не за горами. Однак окремі лідери кажуть, що насправді незрозуміло, чи реально готова Росія припинити бойові дії.

Чи буде зустріч Зеленського і Трампа?

Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії. Його зустріч з Дональдом Трампом очікують о 14:00 за Києвом. Орієнтовно вона триватиме близько 40 хвилин.

Раніше президент України натякав, що приїде до Давосу у тому випадку, якщо буде конкретика з угодами про відновлення України на 800 мільярдів доларів та гарантіями безпеки. Це вселяє оптимізм, але джерела кажуть, що сьогодні угоду не підпишуть.

Лунають сигнали, що американська сторона передумала підписувати угоду про післявоєнне відновлення України прямо зараз. Співрозмовники кажуть, що ключовим питанням є Донбас. Саме це питання гальмує весь процес,

– сказав Кучер.

Що говорив Віткофф під час Українського сніданку?

На Український сніданок у Давосі прибув і спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Він підтвердив, що вже 22 січня ввечері летить до Москви, після чого відправиться в Абу-Дабі, де проведуть зустрічі на рівні робочих груп.

Віткофф зробив комплімент українській переговорній групі, куди входять, зокрема, Кирило Буданов та Рустем Умєров. Він переконаний, що завершити війну можливо.

В українців справді чудова переговорна команда. На мою думку, ми все звели до одного питання. Вже обговорили різні варіанти щодо цього питання. Це означає, що воно піддається вирішенню. Якщо обидві сторони захочуть це вирішити, то ми це зробимо,

– сказав Віткофф.

Попри це, поки не варто говорити, що є якісь компроміси щодо Донбасу. Україна наполягає на створенні вільної економічної зони на Донбасі. І якщо українським силам доведеться відійти, то й російські також мають це зробити.

Європейські партнери чудово усвідомлюють, що потрібно й надалі допомагати Україні. Зокрема генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що, хоч ЄС і виділив Україні 90 мільярдів, та ці гроші "запрацюють" лише в квітні – травні. До того часу також важливо посилено допомагати нашій державі.

Ми маємо підтримувати цей потік допомоги та стежити, щоб він не припинявся. Не можна втрачати з поля зору боротьбу з Росією. Українці воюють. Їм потрібна наша підтримка. Йдеться про нашу спільну безпеку. Саме це стоїть на кону,

– наголосив Рютте.

Зустріч Зеленського і Трампа: коротко