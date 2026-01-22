Про це повідомив 24 Каналу радник президента Дмитро Литвин.

"Президент на шляху в Давос", – зазначив він.

На початку цього тижня Зеленський заявив, що навряд чи поїде на щорічну зустріч Всесвітнього економічного форуму, оскільки він контролює зусилля з реагування на масовані російські авіаудари, які залишили великі райони Києва та кількох інших регіонів без опалення, електроенергії та води під час морозної зимової погоди.

Однак у середу Трамп заявив, що зустрінеться з українським лідером на швейцарському гірськолижному курорті. Зеленський заявив, що перегляне плани пропустити зустріч, якщо будуть підписані угоди про гарантії безпеки та план відродження економіки країни зі США.