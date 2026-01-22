Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Келлога під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі 21 січня.

Що сказав Келлог про війну?

На думку Келлога, на тлі великих втрат диктатор Путін намагається знайти, як "гідно вийти з цієї ситуації", бо сам розуміє, що "цю війну не виграє".

Американець додав, що російський президент уже "психологічно дійшов до точки", коли не може відпустити ситуацію.

"Бо якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка, що все, що він зробив, – провал", – зазначив Келлог.

Він додав, що розуміє, що ця зима важка для України.

Я розумію, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий – і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії,

– наголосив американський генерал.

Які ще заяви прозвучали у Давосі?