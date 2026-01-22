Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Келлога во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе 21 января.
Что сказал Кэллог о войне?
По мнению Келлога, на фоне больших потерь диктатор Путин пытается найти, как "достойно выйти из этой ситуации", потому что сам понимает, что "эту войну не выиграет".
Американец добавил, что российский президент уже "психологически дошел до точки", когда не может отпустить ситуацию.
"Потому что если он отпустит, он признает, что это было поражение, что все, что он сделал, – провал", – отметил Келлог.
Он добавил, что понимает, что эта зима тяжелая для Украины.
Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму – январь, февраль – и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России,
– подчеркнул американский генерал.
Какие еще заявления прозвучали в Давосе?
Во вторник, 20 января, в Швейцарии начался Всемирный экономический форум. Всего участие в мероприятии принимает более 130 стран, в том числе и Украина. В то же время правительство Дании решило не участвовать в форуме из-за обострения ситуации вокруг Гренландии, которую участники довольно активно обсуждали во время своих выступлений. Агрессия России – также была одной из основных тем для дискуссий.
В частности, Трамп заявил, что США "достаточно близко" к мирному соглашению между Россией и Украиной. Он также анонсировал планы на встречу с Зеленским в Давосе.
Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что война в Украине остается одним из важнейших для Польши, восточного фланга НАТО и даже для "всего свободного мира".
Выступил на форуме и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он отметил, что Украина движется к кардинальному решению войны.