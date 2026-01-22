Об этом сообщил 24 Каналу советник президента Дмитрий Литвин.
Смотрите также "Путин готов к миру": Трамп хочет срочно встретиться с Зеленским
Что известно о встрече Зеленского и Трампа?
О том, что Зеленский отправился на встречу с Трампом, стало известно утром 22 января.
"Президент на пути в Давос", – отмечал Литвин.
Впоследствии появились данные о прибытии президента.
Справочно. В Давосе 20 января начался Всемирный экономический форум. Всего участие в нем принимает более 130 стран, в том числе и Украина. Отказались посетить Запад в Дании, ввиду ситуации вокруг Гренландии.
Ориентировочно в 13:00 по местному времени пройдет протокольная съемка президентов, но формат может измениться. А в 14:30 должно состояться основное выступление.
Кроме того, запланировано участие президент Зеленского в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery, где встретится с представителями энергокомпаний.
Что предшествовало?
Еще в начале недели Зеленский заявил, что вряд ли поедет в Давос, потому что он контролирует восстановление энергосистемы после массированных российских авиаударов, которые оставили Киев и другие города без отопления и электроэнергии во время морозной зимней погоды.
Однако в среду, 21 января, Трамп заявил, что таки встретится с украинским президентом на швейцарском горнолыжном курорте.
Зеленский после этого заявил, что пересмотрит планы пропустить встречу, если будут подписаны соглашения о гарантиях безопасности и план возрождения экономики страны с США.
Также в рамках переговоров Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Россию 22 января, чтобы встретиться с Путиным относительно последних предложений по мирному плану.
Какие заявления уже прозвучали в Давосе по Украине?
Президент Трамп во время форума в Давосе сделал заявление, что Штаты "достаточно близко" к мирному соглашению между Россией и Украиной.
Бывший спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что если Украина переживет эту зиму, то преимущество будет на ее стороне, а не на стороне России. Генерал считает, что Путин понимает, что проиграл и пытается найти способ "достойно выйти из ситуации".
Президент Польши Навроцкий отметил, что война в Украине – один из важнейших вопросов для его страны, восточного фланга НАТО и "всего свободного мира".
От Украины на форуме выступил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он заявил, что Украина движется к кардинальному решению войны.