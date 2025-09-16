Вона також розказала, як їй вдалося привчити доньку вести свої соцмережі солов'їною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю омбудсменки "Главкому".

Чому донька мовної омбудсменки вела соцмережі російською?

Івановська зазначає, що підлітків у соцмережах читають такі самі підлітки, як і вони. Омбудсменка визнає, що підлітки, зокрема в столиці, розмовляють російською мовою і не демонструють мовної стійкості. За її словами, донька вела соцмережі російською через страх, що її ніхто не буде читати.

Я їй відповідаю, що варто ставати, мовляв, такою цікавою, щоб тебе і читали, і обговорювали українською,

– розповіла омбудсменка.

Вона також додала, що родинні історії можуть вплинути на дітей у питанні їх комунікації у соціальних мережах. Івановська розказала доньці про те, як бабуся і дідусь, щоб здобути освіту, мусили відмовитися від рідної мови.

Омбудсменка розповіла їй про трагедії розкуркулення родини її прапрадіда, про ув’язнення її прадіда за жменю зерна, про те, як століттями нищили українську інтелігенцію.

Дівчина сприйняла це не як сухий факт з підручника, а як особисту сімейну трагедію. І це спрацювало. Івановська пояснює, що ділилася цими історіями, бо вірить, що через родинні наративи можна наблизити глобальні теми до серця дітей, зробити їх зрозумілими.

За її словами, після цих бесід донька зрозуміла важливість мови й почала вести свої соціальні мережі українською.

Заяви Івановської про українську мову: коротко про головне