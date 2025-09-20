Все причастные понесут ответственность за содеянное. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Нацполицию.

Что известно об инциденте с электронным табло поезда?

В субботу, 20 сентября, на железнодорожной станции в Яремче в Ивано-Франковской области пассажиры заметили на электронном табло одного из вагонов надпись "Слава России".

Около 7:30 утра люди сообщили о происшествии в местную полицию. Во время осмотра правоохранители забрали планшет, с помощью которого программировалось электронное табло поезда "Киев – Рахов".

В полиции отмечают, что уже внесли сведения об инциденте в Единый учет. Сейчас правоохранители проверяют данные, устанавливают обстоятельства появления провокационной надписи и людей, которые могут быть к этому причастны.

Напомним! Укрзализныця реализовала проект железнодорожного соединения с Евросоюзом. Так, 12 сентября из Ужгорода отправился первый поезд евроколеи по маршруту Ужгород – Будапешт – Вена.

