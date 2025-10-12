Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные сообщества. Укрзализныця еще официально не комментировала массовые "минирования".

Какие поезда остановили из-за фейковых минирований?

Сразу в нескольких городах полиция провела проверки поездов на наличие взрывчатки. Перед этим появились анонимные сообщения о том, что некоторые поезда заминированы.

Так на улице оказались пассажиры поезда Кривой Рог – Ивано-Франковск. Пока правоохранители проверяли поезд, люди ждали посадку более часа.

В СМИ писали о возможном заминировании поезда Будапешт – Киев. Поезд пришлось остановить, а пассажиров отвели на безопасное расстояние. Из-за непогоды маленьких пассажиров на время ожидания полиция забрала к себе в автомобили.

Также из-за сообщения о взрывчатке задержали поезд, движущийся по рейсу Львов – Днепр.

Полиция Ивано-Франковска сообщила, что возле Бурштына для проверки остановили поезд Черновцы – Ивано-Франковск – Запорожье. Полицейские провели обследование поезда снаружи и внутри вагонов и не обнаружили там взрывчатку. Поезд поехал дальше по маршруту.

По состоянию на 19:52:

поезд №9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пассажирский задерживается на час и 29 минут;

поезд №79/80 Львов – Днепр-Главный курсирует с опозданием на 48 минут.

Ни в одном из задержанных поездов взрывчатки, к счастью, не было.

Накануне тоже были сообщения о заминировании