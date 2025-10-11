Восстановительные службы оперативно провели проверку на наличие мин. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Укрзализныци.

Действительно ли заминировали поезда Укрзализныци?

Железнодорожники получили информацию о взрывчатке в трех поездах дальнего следования. Под угрозу подпали такие рейсы:

№68/20 Киев – Варшава;

№733 Днепр – Киев;

№748 Тернополь – Киев.

Из-за этого поезда временно остановили, а пассажиров эвакуировали и отвели на безопасное расстояние.

Обратите внимание! Специалисты-взрывотехники вместе с правоохранителями провели тщательный осмотр поездов, но никаких взрывных устройств не нашли.

Железнодорожники относили движение указанных поездов, задержка не превысила одного часа.

