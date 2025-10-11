Восстановительные службы оперативно провели проверку на наличие мин. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Укрзализныци.

Действительно ли заминировали поезда Укрзализныци?

Железнодорожники получили информацию о взрывчатке в трех поездах дальнего следования. Под угрозу подпали такие рейсы:

  • №68/20 Киев – Варшава;
  • №733 Днепр – Киев;
  • №748 Тернополь – Киев.

Из-за этого поезда временно остановили, а пассажиров эвакуировали и отвели на безопасное расстояние.

Обратите внимание! Специалисты-взрывотехники вместе с правоохранителями провели тщательный осмотр поездов, но никаких взрывных устройств не нашли.

Железнодорожники относили движение указанных поездов, задержка не превысила одного часа.

Последние новости о состоянии железнодорожного сообщения после российских атак

  • В течение предыдущих недель Россия усилила атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины, в частности целенаправленно атакуя локомотивы.
  • Военный ВСУ Александр Мусиенко считает, что враг стремится создать проблемы с транспортировкой грузов, поэтому под угрозой сейчас и локомотивные депо.
  • В четверг, 9 октября, мэр Конотопа заявлял о возможном ударе по поезду в Черниговской области.
  • Однако Укрзализныця опровергла сообщение о попадании в пассажирский поезд.
  • Железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями продолжается, но для безопасности пассажиров применяется комбинированная логистика с автобусными трансферами.
  • В то же время на фоне усиления российских ударов по критической инфраструктуре, в частности системе железнодорожного сообщения, Украина работает над созданием единой системы противовоздушной обороны, которая охватывает оповещение, противодействие и координацию для защиты как военных, так и гражданских объектов.