Відновідні служби оперативно провели перевірку мінування. Про це інформує 24 Канал із посиланням на заяву Укрзалізниці.
Чи дійсно замінували поїзди Укрзалізниці?
Залізничники отримали інформацію про вибухівку в трьох поїздах далекого слідування. Під загрозу підпали такі рейси:
- №68/20 Київ – Варшава;
- №733 Дніпро – Київ;
- №748 Тернопіль – Київ.
Через це поїзди тимчасово зупинили, а пасажирів евакуювали та відвели на безпечну відстань.
Зауважте! Фахівці-вибухотехніки разом із правоохоронцями провели ретельний огляд потягів, але жодних вибухових пристроїв не знайшли.
Залізничники відносили рух зазначених поїздів, затримка не перевищила однієї години.
Останні новини про стан залізничного сполучення після російських атак
- Упродовж попередніх тижнів Росія посилила атаки на залізничну інфраструктуру України, зокрема цілеспрямовано атакуючи локомотиви.
- Військовий ЗСУ Олександр Мусієнко вважає, що ворог прагне створити проблеми з транспортуванням вантажів, тому під загрозою зараз і локомотивні депо.
- У четвер, 9 жовтня, мер Конотопа заявляв про можливий удар по потягу в Чернігівській області.
- Однак Укрзалізниця спростувала повідомлення про влучання в пасажирський поїзд.
- Так, залізничне сполучення з Чернігівською та Сумською областями продовжується, але для безпеки пасажирів застосовується комбінована логістика з автобусними трансферами.
- Водночас на тлі посилення російських ударів по критичній інфраструктурі, зокрема системі залізничного сполучення, Україна працює над створенням єдиної системи протиповітряної оборони, яка охоплює оповіщення, протидію та координацію для захисту як військових, так і цивільних об'єктів.