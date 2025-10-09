Утім, такі повідомлення не відповідають дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрзалізницю".

Що кажуть в "Укрзалізниці"?

Згідно з повідомленням на офіційному каналі, жодного влучання у пасажирський потяг у цьому регіоні 9 жовтня не було.

Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності. Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці,
– ідеться у публікації.

Про що писали у мережі

ЗМІ із посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна повідомили, що росіяни, ймовірно, поцілили у пасажирський потяг у селі Халимонове Чернігівської області. Згодом він сказав, що Конотоп спільно з УЗ та поліцією організовують евакуацію пасажирів залізниці автобусами.

Перепрошую у містян, адже для порятунку людей ми терміново знімаємо з лінії певну кількість автобусів! Треба рятувати людей! Олександр Перцовський зараз особисто від УЗ контролює ситуацію,
написав він.

Пізніше, коментуючи повідомлення ЗМІ, міський голова Конотопа наголосив, що не повідомляв про жертв внаслідок удару, і наголосив, що атака все ж була, проте людей, за його словами, вдалося врятувати.

У Чернігівській обласній військовій адміністрації цю інформацію не коментували, і, відповідно, не підтверджували.

Росія посилила атаки на залізницю

  • Зранку 9 жовтня стало відомо, що росіяни атакували залізницю у Сумській області. Через це повідомляли про зміни маршрутів, вони торкнулися як регіональних, так і приміських та дальніх поїздів, які тепер курсують в об'їзд.

  • Раніше росіяни, використавши безпілотники, завдали удару поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин", розташованої у Чернігівської області. Тоді також повідомляли про можливі перебої у русі потягів.

  • У Полтавській області вночі 7 жовтня противник уразив локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції. Було пошкоджено адміністративні та складські приміщення, а також рухомий склад.