Утім, такі повідомлення не відповідають дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрзалізницю".

Що кажуть в "Укрзалізниці"?

Згідно з повідомленням на офіційному каналі, жодного влучання у пасажирський потяг у цьому регіоні 9 жовтня не було.

Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності. Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці,

– ідеться у публікації.

Про що писали у мережі

ЗМІ із посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна повідомили, що росіяни, ймовірно, поцілили у пасажирський потяг у селі Халимонове Чернігівської області. Згодом він сказав, що Конотоп спільно з УЗ та поліцією організовують евакуацію пасажирів залізниці автобусами.

Перепрошую у містян, адже для порятунку людей ми терміново знімаємо з лінії певну кількість автобусів! Треба рятувати людей! Олександр Перцовський зараз особисто від УЗ контролює ситуацію,

– написав він.

Пізніше, коментуючи повідомлення ЗМІ, міський голова Конотопа наголосив, що не повідомляв про жертв внаслідок удару, і наголосив, що атака все ж була, проте людей, за його словами, вдалося врятувати.

У Чернігівській обласній військовій адміністрації цю інформацію не коментували, і, відповідно, не підтверджували.

