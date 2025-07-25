Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Чернівецької області.

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За словами правоохоронців, 26-річний ІТ-спеціаліст упродовж кількох місяців тероризував школи та дитячі садки Чернівців неправдивими повідомленнями про нібито закладені вибухові пристрої.

Таким чином він створював паніку та "зривав" навчальний процес.

На місце оперативно прибували вибухотехніки, кінологи та представники інших спецслужб. На щастя, жодного разу небезпечних предметів або вибухових речовин не виявили,

– повідомили в прокуратурі.

Згодом з'ясувалося, що чоловік пішов на такий крок, щоб перевести навчальні заклади на дистанційний формат навчання.

Шевченківський районний суд Чернівців визнав місцевого жителя винним у поширенні неправдивих повідомлень про загрозу безпеці та призначив йому покарання у вигляді півтора року позбавлення волі.

Окрім цього, чоловік має відшкодувати понад 10 тисяч гривень збитків, завданих його діями.