Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію та Державне бюро розслідувань. Щодо загибелі чоловіка розпочали досудове розслідування.

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Що відомо про обставини інциденту?

Близько 19:00 у селищі Погребище Перше Вінницького району двоє правоохоронців зупинили 51-річного чоловіка, який їхав на мопеді Honda без номерних знаків та шолома.

Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, відмовився представитися та намагався втекти. Правоохоронці вирішили затримати керманича, однак після того, як на нього одягнули кайданки, той втратив свідомість.

Службовці намагалися надати першу домедичну допомогу та викликали швидку, проте затриманий помер до її приїзду. За попередньою інформацією, причиною смерті могли стати проблеми із серцем.

Як триває розслідування?

Наразі ДБР очікує офіційних висновків експертиз, тривають першочергові слідчі дії. Уже допитано кількох свідків серед місцевих жителів і вилучено відео з нагрудних боді-камер правоохоронців.

Після оцінки та вивчення зібраних доказів будуть прийняті відповідні процесуальні рішення,

– йдеться в повідомленні.

Попередня кваліфікація правопорушення – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням спецзасобів, за відсутності ознак катування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Окрім того, керівництво поліції призначило службове розслідування та забезпечило сприяння ДБР.

Нагадаємо, 12 липня між селом Кислицьке та населеним пунктом Вапнярка на Вінниччині сталася смертельна ДТП. 58-річний водій автомобіля KIA не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревом. Унаслідок аварії загинуло двоє пасажирів – 59-річна жінка та півторамісячна дівчинка. Ще троє людей опинилися у лікарні з травмами – керманич, 37-річна жінка та 6-річний хлопчик.