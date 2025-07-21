Чи затримали винуватця, чиїм сином він виявився, як відреагували в Офісі Генпрокурора, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Смертельна ДТП сталася по вулиці Великій Васильківській.

Підозрюваний рухався назустріч основному потоку машин дорогою з одностороннім рухом. На швидкості він виїхав на пішохідну зону та скоїв наїзд на пішохода.

Одразу після цього чоловік намагався залишити місце аварії, утім його затримали перехожі. У водія зафіксували 1,77 проміле алкоголю.

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У неділю, 20 липня, від отриманих травм жінка померла в лікарні.

Дії підозрюваного кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який представляє сторону обвинувачення в цій справі, заявив, що вирішив очолити її, аби "ні в кого не було сумнівів щодо прозорості діяльності Офісу генпрокурора".

Підозрюваний Андрій Молочний – не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець.

Ця подія – це сором для нашої системи, особисто мені соромно за працівника нашої системи. Хочу змінити думку суспільства, що не всі прокурори такі, і якщо хтось вчинив у нашій системі правопорушення, то ми гідно будемо діяти,
– сказав Кравченко.

За даними hromadske від понеділка, 21 липня, Шевченківський районний суд Києва відправив Молочного під варту на 60 діб.

Раніше повідомлялося, що прокурори звертатимуться до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Згодом у мережі з'явилася інформація, що фігурант – син Андрія Молочного, резидента Comedy Club та актора комедійного серіалу "Файна Юкрайна".

Уродженець Коростеня має проросійську позицію, тож після початку війни переїхав до країни-агресорки, стверджує журналіст Костянтин Андріюк.

Про те, що працівник прокуратури є сином скандального коміка, також написав блогер Володимир Бондаренко. На це нібито вказує адреса квартири, якою фігурант володіє у Київській області.

Її Андрій Сергійович Молочний та Наталія Володимирівна Молочна вказали у реєстрації як засновники ТОВ "МОЛОЧНИЙ ПРОДАКШН".

До слова, актор має четверо синів та доньку: Андрія, Олександра, Дмитра, Бориса та Варвару.