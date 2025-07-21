Чи затримали винуватця, чиїм сином він виявився, як відреагували в Офісі Генпрокурора, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про ДТП у Києві?

Смертельна ДТП сталася по вулиці Великій Васильківській.

Підозрюваний рухався назустріч основному потоку машин дорогою з одностороннім рухом. На швидкості він виїхав на пішохідну зону та скоїв наїзд на пішохода.

Одразу після цього чоловік намагався залишити місце аварії, утім його затримали перехожі. У водія зафіксували 1,77 проміле алкоголю.

ДТП у Києві 21 липня за участі держслужбовця: дивіться відео

У неділю, 20 липня, від отриманих травм жінка померла в лікарні.

Дії підозрюваного кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Як відреагували в Офісі Генпрокурора?

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який представляє сторону обвинувачення в цій справі, заявив, що вирішив очолити її, аби "ні в кого не було сумнівів щодо прозорості діяльності Офісу генпрокурора".

Підозрюваний Андрій Молочний – не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець.

Ця подія – це сором для нашої системи, особисто мені соромно за працівника нашої системи. Хочу змінити думку суспільства, що не всі прокурори такі, і якщо хтось вчинив у нашій системі правопорушення, то ми гідно будемо діяти,

– сказав Кравченко.

Підозрюваного відправили під арешт

За даними hromadske від понеділка, 21 липня, Шевченківський районний суд Києва відправив Молочного під варту на 60 діб.

Раніше повідомлялося, що прокурори звертатимуться до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Чиїм сином виявився Молочний?

Згодом у мережі з'явилася інформація, що фігурант – син Андрія Молочного, резидента Comedy Club та актора комедійного серіалу "Файна Юкрайна".

Уродженець Коростеня має проросійську позицію, тож після початку війни переїхав до країни-агресорки, стверджує журналіст Костянтин Андріюк.

Про те, що працівник прокуратури є сином скандального коміка, також написав блогер Володимир Бондаренко. На це нібито вказує адреса квартири, якою фігурант володіє у Київській області.

Її Андрій Сергійович Молочний та Наталія Володимирівна Молочна вказали у реєстрації як засновники ТОВ "МОЛОЧНИЙ ПРОДАКШН".

До слова, актор має четверо синів та доньку: Андрія, Олександра, Дмитра, Бориса та Варвару.