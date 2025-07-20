На це вже відреагував Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Що відомо про ДТП у Києві за участі працівника прокуратури?

У Голосіївському районі Києва ближче до півночі 19 липня стався резонансний інцидент. Працівник прокуратури скоїв наїзд на пішохода на пішохідній зоні вулиці Великої Васильківської.

Керівник Офісу Генпрокурора Руслан Кравченко повідомив у соціальних мережах, що за кермом автомобіля був Андрій Молочний. Це головний спеціаліст одного з відділів прокуратури (тобто державний службовець, але не прокурор).

За словами Генпрокурора, водій, порушивши закон, збив жінку та залишив місце події. А проте його оперативно затримали правоохоронці.

Наїзд на людину у Києві на Великій Васильківській: дивіться відео, опубліковане Кравченком

Кравченко назвав ситуацію ганебною для всієї системи. Та він переконаний, що закон однаковий для всіх, незалежно від статусу.

Належність до органів прокуратури не є індульгенцією, це відповідальність,

– наголосив він у дописі.

Генпрокурор взяв справу під особистий контроль і пообіцяв особисто представляти інтереси потерпілої в суді, а також забезпечити жорстке покарання винного.

Потерпілій надають усю необхідну медичну допомогу. Водночас Генпрокурор перепросив перед громадою за дії підлеглого, запевнивши, що справедливість буде відновлена.

Додамо, місцеві телеграм-спільноти пишуть, що водій збив жінку і намагався втекти, але йому не дали цього зробити небайдужі очевидці. Далі швидко приїхала поліція та затримала чоловіка.