Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Руслана Кравченка.

Дивіться також У центрі Києва автівка знесла літню терасу з людьми: є постраждала

Що відомо про ДТП з Молочним у Києві?

Важливо, що винуватець аварії не є прокурором. Він – працівник прокуратури. Утім, це не применшує його провини, адже Молочний намагався втекти після наїзду на жінку.

На Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп'яніння вилетів на тротуар, збив жінку та намагався втекти з місця події. Це Андрій Молочний, не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець. На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої,

– написав Кравченко.

Результат обстеження Молочного показав, що в нього було 1,77 проміле. Йому вже повідомили про підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смерті людини.

"Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді", – додав Генеральний прокурор України.

Напередодні Руслан Кравченко виклав відео моменту аварії у Києві. Видно, що авто летить просто на тротуар, де іде жінка. Дехто з водіїв проїхав повз, а дехто зупинився. За кілька митей люди почали бігти до потерпілої.

Тоді керівник ОГП написав, що ніхто не вищий за закон, навіть працівник прокуратури. Він попросив вибачення за цей ганебний учинок Молочного – головного спеціаліста відділу органів прокуратури.

"Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури – не індульгенція. Це відповідальність. (...) Така поведінка – ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю: так і буде. Право і Закон одні для всіх", – наголосив Руслан Кравченко.

Київські телеграм-канали інформували, що Молочний хотів утекти з місця події, але небайдужі люди не дали йому це зробити. Згодом приїхала поліція та затримала працівника прокуратури.