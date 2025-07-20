Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Руслана Кравченко.

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Что известно о ДТП с Молочным в Киеве?

Важно, что виновник аварии не является прокурором. Он – работник прокуратуры. Впрочем, это не умаляет его вины, ведь Молочный пытался сбежать после наезда на женщину.

На Большой Васильковской в Киеве произошла трагедия. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар, сбил женщину и пытался скрыться с места происшествия. Это Андрей Молочный, не прокурор, но работник прокуратуры, государственный служащий. К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей,

– написал Кравченко.

Результат обследования Молочного показал, что у него было 1,77 промилле. Ему уже сообщили о подозрении по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

"Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога. Лично контролирую ход этого дела, как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и буду поддерживать обвинение в суде", – добавил Генеральный прокурор Украины.

Накануне Руслан Кравченко выложил видео момента аварии в Киеве. Видно, что авто летит прямо на тротуар, где идет женщина. Некоторые из водителей проехали мимо, а некоторые остановились. Через несколько мгновений люди начали бежать к потерпевшей.

Тогда руководитель ОГП написал, что никто не выше закона, даже работник прокуратуры. Он попросил прощения за этот позорный поступок Молочного – главного специалиста отдела органов прокуратуры.

"Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры – не индульгенция. Это ответственность. (...) Такое поведение – позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю: так и будет. Право и Закон одни для всех", – подчеркнул Руслан Кравченко.

Киевские телеграм-каналы информировали, что Молочный хотел убежать с места происшествия, но неравнодушные люди не дали ему это сделать. Впоследствии приехала полиция и задержала работника прокуратуры.