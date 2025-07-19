Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о ДТП на Саксаганского?

По предварительным данным, около 19:25 водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар.

В результате ДТП пострадала 28-летняя женщина, которая находилась на летней террасе одного из заведений питания. Ее с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

Местные публикуют кадры с места аварии: смотрите видео

По словам самой водительницы, во время движения в салоне авто у нее упал мобильный телефон. Когда женщина пыталась его поднять, она потеряла контроль над транспортным средством.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции Киева, патрульные и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

К слову, недавно в Днепровском районе столицы произошло еще одно ДТП. На проспекте Леонида Каденюка маршрутка въехала в припаркованный грузовик, в результате аварии было 12 пострадавших.