Задержали ли виновника, чьим сыном он оказался, как отреагировали в Офисе Генпрокурора, – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также В центре Киева автомобиль снес летнюю террасу с людьми: есть пострадавшая

Что известно о ДТП в Киеве?

Смертельное ДТП произошло по улице Большой Васильковской.

Подозреваемый двигался навстречу основному потоку машин по дороге с односторонним движением. На скорости он выехал на пешеходную зону и совершил наезд на пешехода.

Сразу после этого мужчина пытался покинуть место аварии, впрочем, его задержали прохожие. У водителя зафиксировали 1,77 промилле алкоголя.

ДТП в Киеве 21 июля с участием госслужащего: смотрите видео

В воскресенье, 20 июля, от полученных травм женщина скончалась в больнице.

Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение правил безопасности дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшей.

Как отреагировали в Офисе Генпрокурора?

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения в этом деле, заявил, что решил возглавить его, чтобы "ни у кого не было сомнений относительно прозрачности деятельности Офиса генпрокурора".

Подозреваемый Андрей Молочный – не прокурор, но работник прокуратуры, государственный служащий.

Это событие – это стыд для нашей системы, лично мне стыдно за работника нашей системы. Хочу изменить мнение общества, что не все прокуроры такие, и если кто-то совершил в нашей системе правонарушения, то мы достойно будем действовать,

– сказал Кравченко.

Подозреваемого отправили под арест

По данным hromadske от понедельника, 21 июля, Шевченковский районный суд Киева отправил Молочного под стражу на 60 суток.

Ранее сообщалось, что прокуроры будут обращаться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Чьим сыном оказался Молочный?

Позже в сети появилась информация, что фигурант – сын Андрея Молочного, резидента Comedy Club и актера комедийного сериала "Файна Юкрайна".

Уроженец Коростеня имеет пророссийскую позицию, поэтому после начала войны переехал в страну-агрессора, утверждает журналист Константин Андриюк.

О том, что работник прокуратуры является сыном скандального комика, также написал блогер Владимир Бондаренко. На это якобы указывает адрес квартиры, которой фигурант владеет в Киевской области.

Ее Андрей Сергеевич Молочный и Наталья Владимировна Молочная указали в регистрации как учредители ООО "МОЛОЧНЫЙ ПРОДАКШН".

К слову, актер имеет четверо сыновей и дочь: Андрея, Александра, Дмитрия, Бориса и Варвару.