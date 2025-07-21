Актер имеет пророссийскую позицию, поэтому после начала войны переехал в страну-агрессора. Об этом написал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook, передает 24 Канал.

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Какую меру пресечения избрали Молочному?

По данным hromadske, Шевченковский районный суд Киева отправил Молочного под стражу на 60 суток. Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который представляет сторону обвинения в этом деле, заявил, что решил возглавить его, чтобы "ни у кого не было сомнений относительно прозрачности деятельности Офиса генпрокурора".

О том, что работник прокуратуры является сыном скандального актера, также утверждает блогер Владимир Бондаренко. На это якобы указывает адрес квартиры, которой фигурант владеет в Киевской области. Ее Андрей Сергеевич Молочный и Наталья Владимировна Молочная указали в регистрации как учредители ООО "МОЛОЧНЫЙ ПРОДАКШН".

К слову, Андриюк утверждает, что комик Андрей Сергеевич Молочный, который родился в Коростене в 1978 году, был резидентом Comedy Club и актером комедийного сериала "Файна Юкрайна". Также известно, что он имеет четверо сыновей и дочь: Андрея, Александра, Дмитрия, Бориса и Варвару.

Что известно о ДТП?

Напомним, работник прокуратуры в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода на улице Большой Васильковской в столице. Мужчина пытался скрыться с места происшествия, однако его оперативно задержали правоохранители.

Это событие – это стыд для нашей системы, лично мне стыдно за работника нашей системы. Хочу изменить мнение общества, что не все прокуроры такие, и если кто-то совершил в нашей системе правонарушения, то мы достойно будем действовать,

– заявил Кравченко.

Вскоре пострадавшая умерла в больнице, а результат обследования Молочного показал 1,77 промилле алкоголя. Ему сообщили о подозрении по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.