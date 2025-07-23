Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию и Государственное бюро расследований. По факту гибели мужчины начали досудебное расследование.

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Что известно об обстоятельствах инцидента?

Около 19:00 в поселке Погребище Первое Винницкого района двое правоохранителей остановили 51-летнего мужчину, который ехал на мопеде Honda без номерных знаков и шлема.

Водитель имел признаки алкогольного опьянения, отказался представиться и пытался скрыться. Правоохранители решили задержать его, однако после того, как на мужчину одели наручники, тот потерял сознание.

Служащие пытались оказать первую домедицинскую помощь и вызвали скорую, однако задержанный умер до ее приезда. По предварительной информации, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

Как идет расследование?

Сейчас ГБР ожидает официальных выводов экспертиз, продолжаются первоочередные следственные действия. Уже допрошены несколько свидетелей среди местных жителей и изъято видео с нагрудных боди-камер правоохранителей.

После оценки и изучения собранных доказательств будут приняты соответствующие процессуальные решения,

– говорится в сообщении.

Предварительная квалификация правонарушения – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением спецсредств, при отсутствии признаков пыток. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Кроме того, руководство полиции назначило служебное расследование и обеспечило содействие ГБР.

Напомним, 12 июля между селом Кислицкое и населенным пунктом Вапнярка в Винницкой области произошло смертельное ДТП. 58-летний водитель автомобиля KIA не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. В результате аварии погибли двое пассажиров – 59-летняя женщина и полуторамесячная девочка. Еще три человека оказались в больнице с травмами – водитель, 37-летняя женщина и 6-летний мальчик.